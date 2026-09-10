Категория "Продукты" – в числе самых популярных в рамках акции #ВыбираемВместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Категория "Продукты" оказалась одной из самых востребованных среди победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", передает портал мэра и правительства столицы.

Победители акции смогут использовать призовые баллы для получения скидочных промокодов в подкатегории "Продукты и напитки" категории "Магазины". Общее число соответствующих транзакций в столичных супермаркетах превысило 4,4 миллиона.

Например, промокоды в "Дикси" оформили около 870 тысяч раз, в "Пятерочку" – более 720 тысяч раз, в "КуулКлевер" – почти 550 тысяч раз, в "Магнит" – 440 тысяч раз.

Кроме того, присоединились и иные столичные продуктовые магазины: "Авоська", "Икорный", "Вкусвилл", "Дикси", "БиМ", "Омолоко" и другие. Ознакомиться с полным перечнем партнеров акции, а также с подробной информацией и порядком ее проведения можно по ссылке.

Проголосовавшие на выборах депутатов ГД и муниципальных депутатов района Щукино получат баллы. Можно выиграть от 1 до 50 тысяч баллов (каждый из них равен одному рублю). Их можно потратить на скидки в аптеках, магазинах одежды и обуви, кафе и ресторанах, билеты в музеи, на пополнение карты "Тройка" или благотворительность.

Выборы депутатов Госдумы состоятся в единый день голосования в России, 18, 19 и 20 сентября. Проголосовать электронно в Москве можно онлайн на портале elec.mos.ru и через электронные терминалы на избирательных участках. При этом в 51 точке притяжения – торговых центрах, районных центрах "Место встречи" и центрах госуслуг – будут работать участки нового типа.

