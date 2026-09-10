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10 сентября, 10:23

Мэр Москвы

Собянин: МЦК кардинально изменило транспортную систему столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московское центральное кольцо (МЦК), которое было запущено 10 лет назад, кардинально изменило транспортную систему столицы и жизнь горожан. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

До появления МЦК на его месте находилась устаревшая железная дорога, вокруг которой располагались заброшенные промзоны, а пассажирское движение отсутствовало. На сегодняшний день совместно с РЖД удалось создать 54 километра современных путей и 31 городской вокзал. Все станции интегрированы с метро и Московскими центральными диаметрами (МЦД). Кроме того, действует единая платежная система и безбарьерная среда.

"МЦК фактически стало новой линией метро благодаря удобным интеграциям и минимальным интервалам движения", – отметил мэр.

Наземное метро связало спальные районы с деловыми центрами и новым вокзалом Восточный, сократило путь к паркам и стадионам. Помимо этого, транспортная доступность улучшилась в 34 районах Москвы, где проживают более 3 миллионов человек. Также стало проще добираться до аэропортов: со станции Верхние Котлы можно пересесть на аэроэкспресс до Домодедово, а от Окружной и Москва-Сити – до Шереметьево.

Собянин добавил, что ежедневно МЦК пользуются 600 тысяч жителей столицы. За 10 лет было совершено более 1,4 миллиарда поездок. По кольцу курсируют поезда "Ласточка" с интервалом в 4 минуты в часы пик. В составах имеются вагоны тишины, климат-контроль, туалеты, места для велосипедов и детских колясок.

Также все переходы через железнодорожные пути стали безопасными – подземными или надземными. Помимо этого, благодаря МЦК начала развиваться инфраструктура ранее заброшенных территорий: вокруг станций строят жилье, бизнес-центры, парки и социальные объекты. Кроме того, Московское центральное кольцо стало прототипом для проекта Московских центральных диаметров.

Мэр отметил, что МЦК не просто транспорт, а новый стандарт городских перевозок.

"Формат станций МЦК и их техническое оснащение стали настоящей инновацией в железнодорожной отрасли России и сформировали новый стандарт обслуживания пассажиров. Станции превратились в городские вокзалы, на которых все продумано до мелочей для максимального комфорта пассажиров", – заключил Собянин.

Ранее Владимир Путин высоко оценил роль МЦД в улучшении транспортного обслуживания жителей Москвы и Подмосковья. Он указал, что столица и область совместно реализовали проект трансформации старых электричек в наземное метро. По его словам, диаметры повысили качество пассажироперевозок.

Почти 1,5 млрд поездок совершили пассажиры на МЦК за 10 лет

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