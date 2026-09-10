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10 сентября, 17:26

Общество

В Подольске собака несколько дней не может выбраться из десятиметровой трубы

Фото: телеграм-канал SHOT

В подмосковном Подольске собака застряла внутри десятиметровой трубы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя фонда "Зверодело" Марию Тухфатулову.

По словам женщины, пес залез в наклонную конструкцию и не может выбраться самостоятельно. Местные жители слышат, как по утрам животное громко лает.

В администрации Подольска уточнили, что ранее на территории, где находится труба, стоял забор и была свалка. Недавно мусор убрали и начали выравнивать землю.

Спасатель в специальной экипировке уже несколько раз пытался вытащить собаку из западни, но безуспешно. В связи с этим в трубу закачивают воздух, чтобы животное не задохнулось.

Ранее сотрудники ГКУ "Московская безопасность" и народные дружинники спасли двух собак, которые были заперты в автомобиле в районе Митино. Информация о животных, оставленных в машине во дворе дома на Митинской улице, появилась в соцсетях. Хозяйку удалось найти в соседних дворах. Питомцев освободили, накормили и напоили.

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