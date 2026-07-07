Столичные ветеринары спасли кошку с куском стекла в боку

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

В Москве ветеринары спасли кошку Эльзу, у которой в бок вонзился кусок стекла. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Хозяин обнаружил у питомца рану на боку во время отдыха на даче. Животное доставили в Тушинскую ветклинику, где при осмотре ветеринар обнаружил в районе повреждения уплотнение. Рентген выявил наличие инородного тела.

Ветврач Никита Черняев провел операцию и извлек из мягких тканей кошки длинный осколок стекла. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и проходит назначенное лечение.

Ранее специалисты Красногвардейской ветклиники спасли корги с опухолью селезенки, размер которой достигал кулака взрослого мужчины. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Уже через час после операции питомец почувствовал себя хорошо, проявив интерес к еде.