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07 июля, 13:33

Общество

Столичные ветеринары спасли кошку с куском стекла в боку

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

В Москве ветеринары спасли кошку Эльзу, у которой в бок вонзился кусок стекла. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Хозяин обнаружил у питомца рану на боку во время отдыха на даче. Животное доставили в Тушинскую ветклинику, где при осмотре ветеринар обнаружил в районе повреждения уплотнение. Рентген выявил наличие инородного тела.

Ветврач Никита Черняев провел операцию и извлек из мягких тканей кошки длинный осколок стекла. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и проходит назначенное лечение.

Ранее специалисты Красногвардейской ветклиники спасли корги с опухолью селезенки, размер которой достигал кулака взрослого мужчины. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Уже через час после операции питомец почувствовал себя хорошо, проявив интерес к еде.

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