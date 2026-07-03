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03 июля, 18:35

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Ветеринар Цыпленков назвал привычки хозяев, которые убивают домашних животных

Беречь друга: какие бытовые привычки хозяев убивают животных

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции, предупредили специалисты. Как распознать первые симптомы и какие еще бытовые привычки хозяев угрожают питомцам – в материале Москвы 24.

"Это токсин"

Фото: 123RF.com/joaquincorbalan

Вейпы хозяев провоцируют развитие деменции у собак, предупредил врач‑ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в разговоре с изданием "Абзац".

Их же обычно курят дома, думая, что дым не опасный. Однако это токсин, который влияет на животное и на его здоровье.
Михаил Шеляков
врач‑ветеринар высшей квалификационной категории

Кроме того, развитию деменции способствует недостаток общения собаки с хозяином и окружающим миром. Однако основной причиной остаются возрастные изменения в целом и ухудшение работы органов чувств в частности, из-за которых животное испытывает проблемы с ориентацией в пространстве.

Шеляков отметил, что обычно деменция начинается у собак старше 15 лет. У более молодых питомцев проявление симптомов может быть сигналом других проблем со здоровьем, среди которых – опухоль мозга.

Ранее ученые из Эдинбургского университета представили исследование, согласно которому болезнь Альцгеймера у кошек и людей развивается примерно одинаково.

В частности, накапливается токсичный белок бета-амилоид, провоцирующий появление "бляшек" между нервными клетками. Они, в свою очередь, препятствуют передаче сигналов. Также белок поражает соединения между нейронами (синапсы), что ведет к проблемам с памятью и изменениям поведения.

"Важны интеллектуальные нагрузки"

Фото: 123RF.com/vershininphoto

Как и у людей, деменция у животных – это нарушение когнитивных функций, рассказала Москве 24 кинолог, зоопсихолог и ветеринарный невролог Татьяна Любимова.

"На поздних стадиях питомец может забывать свою игрушку, собственное имя, где находится туалет, кто его хозяин. Первые признаки – животное ведет себя странно. Например, если оно никогда не кричало по ночам и вдруг начинает, это повод обратить внимание", – сказала она.

По словам специалиста, дополнительными симптомами является дезориентация в пространстве и упорный взгляд в одну точку, например в стену. Нехарактерное поведение может быть связано как с нехваткой внимания, так и с заболеваниями.

При этом Любимова обратила внимание, что уберечь питомцев от подобных проблем вполне реально с помощью профилактики.

Если у животного начались возрастные изменения, улучшить качество жизни можно с помощью когнитивных нагрузок: игры, обучение, дрессировка, разнообразие. Важно, чтобы у питомца была безопасная среда, слабые запахи (не вредные), дополнительные интеллектуальные нагрузки. Также владельцам следует мыть руки после курения и не курить в помещении с животными.
Татьяна Любимова
кинолог, зоопсихолог и ветеринарный невролог

При этом эксперт отметила, что риск возникновения деменции у кошек и собак равен и предсказать это наперед не представляется возможным.

"У кошек она может наступить чуть раньше, потому что собак мы чаще обучаем базовым командам, берем с собой, у них есть ментальная нагрузка. Кошки же обычно содержатся в четырех стенах, среда у них скуднее. Но в среднем и у тех, и у других деменция может произойти в любом возрасте. В процентном соотношении точных данных, к сожалению, нет", – резюмировала Любимова.

В свою очередь, ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал Москве 24 о других привычках хозяев, которые могут навредить здоровью питомцев.

"Например, зимой нельзя вешать на елку "дождик" – кошки часто глотают его ниточки. Они травмируют кишечник, закупоривают его, что для них смертельно", – отметил специалист.

Кроме того, фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева. Поэтому стоит найти список подобной флоры и сравнить, есть ли такие виды дома.

Бытовую химию нельзя хранить ненадлежащим образом: например, агрессивная жидкость для мытья ванн пролилась на пол, собаки походили по ней – кожа на лапах слезла. При этом полы с подогревом не могут негативно влиять на подушечки лап – это комфорт.
Евгений Цыпленков
ветеринарный врач

Опасность для домашних животных представляет и шум: значительную часть времени они проводят во сне, и полноценный отдых им жизненно необходим. Избыточный шум в квартире провоцирует стресс, который особенно тяжело переносят кошки. По сравнению с собаками они отличаются более низкой стрессоустойчивостью, заключил Цыпленков.

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Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

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