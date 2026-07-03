Ветеринар Цыпленков назвал привычки хозяев, которые убивают домашних животных

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции, предупредили специалисты. Как распознать первые симптомы и какие еще бытовые привычки хозяев угрожают питомцам – в материале Москвы 24.
"Это токсин"
Вейпы хозяев провоцируют развитие деменции у собак, предупредил врач‑ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в разговоре с изданием "Абзац".
Кроме того, развитию деменции способствует недостаток общения собаки с хозяином и окружающим миром. Однако основной причиной остаются возрастные изменения в целом и ухудшение работы органов чувств в частности, из-за которых животное испытывает проблемы с ориентацией в пространстве.
Шеляков отметил, что обычно деменция начинается у собак старше 15 лет. У более молодых питомцев проявление симптомов может быть сигналом других проблем со здоровьем, среди которых – опухоль мозга.
Ранее ученые из Эдинбургского университета представили исследование, согласно которому болезнь Альцгеймера у кошек и людей развивается примерно одинаково.
В частности, накапливается токсичный белок бета-амилоид, провоцирующий появление "бляшек" между нервными клетками. Они, в свою очередь, препятствуют передаче сигналов. Также белок поражает соединения между нейронами (синапсы), что ведет к проблемам с памятью и изменениям поведения.
"Важны интеллектуальные нагрузки"
Как и у людей, деменция у животных – это нарушение когнитивных функций, рассказала Москве 24 кинолог, зоопсихолог и ветеринарный невролог Татьяна Любимова.
"На поздних стадиях питомец может забывать свою игрушку, собственное имя, где находится туалет, кто его хозяин. Первые признаки – животное ведет себя странно. Например, если оно никогда не кричало по ночам и вдруг начинает, это повод обратить внимание", – сказала она.
По словам специалиста, дополнительными симптомами является дезориентация в пространстве и упорный взгляд в одну точку, например в стену. Нехарактерное поведение может быть связано как с нехваткой внимания, так и с заболеваниями.
При этом Любимова обратила внимание, что уберечь питомцев от подобных проблем вполне реально с помощью профилактики.
При этом эксперт отметила, что риск возникновения деменции у кошек и собак равен и предсказать это наперед не представляется возможным.
"У кошек она может наступить чуть раньше, потому что собак мы чаще обучаем базовым командам, берем с собой, у них есть ментальная нагрузка. Кошки же обычно содержатся в четырех стенах, среда у них скуднее. Но в среднем и у тех, и у других деменция может произойти в любом возрасте. В процентном соотношении точных данных, к сожалению, нет", – резюмировала Любимова.
В свою очередь, ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал Москве 24 о других привычках хозяев, которые могут навредить здоровью питомцев.
"Например, зимой нельзя вешать на елку "дождик" – кошки часто глотают его ниточки. Они травмируют кишечник, закупоривают его, что для них смертельно", – отметил специалист.
Кроме того, фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева. Поэтому стоит найти список подобной флоры и сравнить, есть ли такие виды дома.
Опасность для домашних животных представляет и шум: значительную часть времени они проводят во сне, и полноценный отдых им жизненно необходим. Избыточный шум в квартире провоцирует стресс, который особенно тяжело переносят кошки. По сравнению с собаками они отличаются более низкой стрессоустойчивостью, заключил Цыпленков.