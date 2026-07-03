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03 июля, 17:42

Мэр Москвы

Собянин: отражена атака еще двух БПЛА, летевших к Москве

Фото: mil.ru

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

На месте падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник.

Атак БПЛА на Москву началась еще ночью в пятницу, 3 июля. К настоящему моменту над городом сбито уже 20 воздушных целей.

На фоне попыток ударов в столичном аэропорту Домодедово действуют временные ограничения на прием и вылет авиарейсов. Авиагавань работает по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. Также аналогичные меры вводились в аэропортах Внуково и Жуковский, но затем они были сняты.

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