Ограничения сняли в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Действовавшие ранее ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Пассажирам советовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Кроме того, ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в аэропорту Жуковский. Авиагавань вернулась к штатной работе.

При этом ограничительные меры до сих пор действуют в Домодедово. Сейчас авиагавань работает по согласованию с соответствующими органами.