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19 августа, 15:04

Экономика

Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 13,7%

Фото: depositphotos/Professor25

Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 13,7% после резкого роста до 14,7% в июле. Об этом свидетельствуют данные опроса "инФОМ", проведенного по заказу Центробанка России.

Наблюдаемая инфляция, по оценкам регулятора, в августе также уменьшилась – до 14,3% с 15,1% месяцем ранее. При этом годовая инфляция, которую граждане ожидают через 5 лет, выросла до 12,4% с 11,2% в июле.

Среди людей, имеющих сбережения, ожидаемая инфляция в текущем месяце снизилась до 12% с 13% в июле. У тех, кто не имеет сбережений, показатель уменьшился до 15% после резкого роста до 16,5% в июле.

Опрос проводился с 4 по 13 августа совершеннолетних россиян. В нем приняли участие не менее 2 тысяч респондентов из 100 населенных пунктов в 54 субъектах страны.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не видит оснований говорить о стагфляции в России. По ее словам, реализуемая монетарная политика позволяет избежать такого сценария. Более того, некоторые пытаются назвать стагфляцией сочетание более низких темпов роста экономики и инфляцию 6–7%, однако такой термин часто используется "огульно" в качестве "страшилки", подчеркнула она.

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