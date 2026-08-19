Мужчина изнасиловал посетительницу бара в центре Москвы

Фото: МАХ/"Столичный СК"

В Москве 32-летний мужчина изнасиловал девушку в баре на улице Маросейке. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, преступление произошло 2 июля. Мужчина воспользовался отсутствием других людей в помещении и своим физическим превосходством, после чего напал на девушку. Сразу после произошедшего она обратилась в правоохранительные органы.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался уроженец Орловской области. Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование") и части 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.

Ранее в Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании женщины в подвале жилого дома на Ореховом бульваре. После обращения потерпевшей в полицию подозреваемого задержали, предъявили обвинение и заключили под стражу. В данный момент расследование продолжается.