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19 августа, 14:41

Происшествия

В Японии подросток поджег дом, где спали родители, из-за домашнего насилия

Фото: 123RF.соm/olegdoroshin

В префектуре Фукуока 15-летний школьник облил горючим и поджег собственный дом, в котором спали его родители, из-за домашнего насилия, сообщает "Радио 1" со ссылкой на KBC.

Пожар начался около часа ночи. По данным следствия, школьник поднес зажигалку к разлитой легковоспламеняющейся жидкости. На одном участке полностью сгорели два строения. Пожарные смогли потушить огонь примерно через два часа.

Отца школьника госпитализировали с ожогами, мать не пострадала. Спустя примерно час после начала возгорания подросток сам явился в полицию и признался в содеянном – по его словам, на преступление его подтолкнул стресс, связанный с насилием со стороны отца.

Школьника арестовали по подозрению в поджоге и покушении на жизнь. В настоящее время проводится расследование.

Ранее в Татарстане 51-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поджег частный дом. Внутри в это время находились его родители и другие родственники. В итоге погибли 80-летний отец и 77-летняя мать, а сам мужчина, его супруга и 16-летний внук получили ожоги. Их госпитализировали. Кроме того, возбуждено уголовное дело.

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