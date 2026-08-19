19 августа, 15:11Технологии
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 миллиона рублей
Фото: depositphotos/Narin_Photo
Таганский районный суд Москвы назначил платформе TikTok административный штраф в размере 3 миллионов рублей, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции города.
TikTok Pte. Ltd. признан виновным по статье "Неудаление информации владельцем сайта".
Отмечается, что решение вынесено по факту неудаления информации, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с российским законодательством.
Ранее платформа была оштрафована на 4 миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Однако в суде не раскрыли, что именно требовал регулятор.
Помимо этого, за отказ удалить запрещенный контент оштрафован мессенджер Telegram. Размер штрафа – 3,8 миллиона рублей.