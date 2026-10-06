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06 октября, 16:35

Экономика

Paramount окончательно приобрела Warner Bros.

Фото: 123RF.com/mixmotive

Медиахолдинг Paramount Skydance окончательно приобрел компанию Warner Bros. Discovery. Об этом сообщили в пресс-службе PS, передает РИА Новости.

Объединенная компания Skydance теперь включает две крупные киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, портфель телевизионных каналов, а также кабельные сети Paramount и WBD. В ее состав вошли две крупные новостные сети – CBS News и CNN – и портфель спортивных трансляций.

Согласно условиям соглашения, акционеры WBD получили 31,02 доллара за акцию компании. Торговля бумагами WBD на бирже Nasdaq прекращена.

Paramount Skydance выразила желание приобрести Warner Bros. в декабре прошлого года. Тогда она предложила компании 108 миллиардов долларов.

Впоследствии Warner Bros. выдала рекомендацию акционерам отказаться от соглашения с PS, подчеркнув, что руководство холдинга систематически обманывало их относительно финансовой стабильности и безопасности покупки всемирно известного медиа- и развлекательного конгломерата.

Paramount Skydance выдвинула предложение о 31 долларе за акцию. Также в соглашение был включен 7-миллиардный компенсационный платеж WBD, который планировалось выплатить при возможном срыве сделки по вине регуляторов.

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