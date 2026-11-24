Фото: пресс-служба префектуры Центрального административного округа города Москвы

В 2026 году активисты Пресненского района собрали и отправили участникам специальной военной операции более 85 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

В состав гумпомощи вошли продукты, медикаменты, одежда, строительные материалы, оборудование и техника. В районе насчитывается около 10 волонтерских организаций, к которым присоединились несколько сотен человек. Жители плетут маскировочные сети, общественные объединения организуют адресные отправки, а к сбору и доставке помощи также подключаются молодежь и муниципальные депутаты.

Одним из организаторов регулярных отправок стал муниципальный депутат Алексей Черных. Он начал заниматься этим направлением в 2023 году. Бойцам за три года передали 12 технических квадрокоптеров, детектор беспилотников российского производства, генератор и несколько партий медикаментов для госпиталя. По словам Черных, помощь отправляют регулярно, ориентируясь на запросы военнослужащих. Узнать больше о проекте можно по телефону 8 (499) 259-15-28.

Еще один проект помощи бойцам – "Zа жизнь", который основала местная активистка Анна Камозина. Его участники оказывают адресную поддержку военнослужащим на направлении Сватово – Кременная. С 2023 года Камозина ежемесячно лично доставляет туда продукты, оборудование, технику, генераторы, средства гигиены и предметы первой необходимости. Общий объем переданной помощи превысил 30 тонн. Связаться с организаторами проекта можно по телефону 8 (499) 259-70-90.

В районе также работает мастерская местной организации "Краснопресненская" Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов. С 2023 года ее участники изготовили более 600 изделий, в том числе маскировочные сети. Председатель организации Лариса Голованова отметила, что волонтеры подготовили уже более 20 посылок с гуманитарной помощью. Кроме того, они поддерживают семьи военнослужащих. Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (495) 699-32-16.

Ранее сообщалось, что молодые жители северо-востока Москвы изготовили и отправили в зону СВО более 5,5 тысячи маскировочных сетей. Кроме того, они передают военнослужащим окопные свечи, медикаменты и тактические браслеты, а также собирают гуманитарную помощь для жителей Донецка и Луганска. Активисты помогают и бойцам, проходящим лечение после ранений – в госпиталь для ветеранов войн № 3 они доставили костыли и постельное белье.