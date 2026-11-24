Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Астрахани водитель Lada Largus сбил мужчину и трехлетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД России.

Автомобилем управлял водитель 1993 года рождения. Пострадавшим стал мужчина 1984 года рождения, вместе с ним шел ребенок 2023 года рождения.

Их госпитализировали. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что три легковых автомобиля столкнулись в поселке Кильмезь, в результате чего четыре человека получили травмы. Авария произошла днем 22 ноября. На дороге не разъехались Nissan Qashqai, Renault Duster и Lada Granta.

Выбраться из поврежденной иномарки водителю и пассажиру помогли прибывшие спасатели. Врачи доставили четырех человек в медучреждение на осмотр.