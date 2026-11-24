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Работодатели должны компенсировать расходы на дорогу до работы сотрудникам, занятым вахтовым методом, а также тем, чья деятельность предполагает постоянные разъезды. Об этом сообщает RT со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию сервиса Юлию Санину.

По общему правилу компании не обязаны оплачивать ежедневные поездки персонала до офиса, в том числе расходы на такси. Продолжительность пути также не имеет значения, законодательство не устанавливает ограничений по времени, которое сотрудник может тратить на дорогу.

При вахтовой занятости работодатель должен организовать доставку персонала от места сбора до объекта и обратно либо возместить соответствующие расходы. Компенсация также предусмотрена для поездок, которые входят в трудовые обязанности сотрудников с разъездным характером работы.

Отдельные правила могут быть закреплены в трудовом договоре или внутренних документах компании. Если в них предусмотрены развоз, оплата такси или возмещение транспортных расходов, работодатель обязан соблюдать эти условия.

В остальных случаях решение о помощи сотрудникам остается на усмотрение компании. Те, кто сталкивается с трудностями из-за продолжительной дороги, могут обращаться к руководству письменно и приводить конкретные аргументы: время в пути, проблемы с транспортом и влияние поездок на начало рабочего дня и самочувствие.

По мнению специалиста, организация трансфера, гибкий график или оплата такси для ночных смен могут помочь работодателям сократить число опозданий и текучесть кадров.

Ранее руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала, что работодатель не может отказаться от выплаты 13-й зарплаты, если она предусмотрена внутренними документами организации или коллективным договором.

При этом сотрудник должен выполнить условия, необходимые для получения вознаграждения. Правила начисления таких выплат регулируются статьей 135 Трудового кодекса РФ.

