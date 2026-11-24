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На Щербаковской улице в Москве 31-летний водитель иномарки после ДТП с маршрутным автобусом попытался дать взятку госавтоинспектору – в отношении него возбудили уголовное дело, сообщило столичное управление МВД.

Пострадавших в аварии нет. Прибывшие на место инспекторы заметили у мужчины признаки опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.

Пытаясь избежать ответственности, водитель оставил деньги в дверном кармане патрульной машины. Несмотря на предупреждения полицейских, мужчина не отказался от своих действий, после чего его задержали.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на дачу взятки". Также в отношении водителя составили административный протокол по статье "Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Ранее в Москве суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для велосипедиста, обвиняемого в попытке подкупить инспектора ГАИ. Молодого человека остановили на 2-й улице Машиностроения на юго-востоке столицы во время мероприятия "Велокурьер. СИМ". Проверка показала, что у него нет водительских прав. В патрульной машине мужчина попытался передать сотруднику 40 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности, но тот отказался принять деньги.

