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16 октября, 10:20

Происшествия

Суд в Москве вынес приговор по делу о даче взятки работнику таможни

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор представителю коммерческой организации по делу о даче взятки должностному лицу таможенного органа. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Установлено, что подсудимый передал 260 тысяч рублей за незаконные действия в интересах участника внешнеэкономической деятельности. Получив вознаграждение, таможенный инспектор разрезервировал денежные средства декларанта, которые до этого удерживались на его счете как обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей.

Вину мужчина не признал, однако сторона государственного обвинения представила доказательства. В результате суд назначил ему лишение свободы на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 13 миллионов рублей.

По ходатайству прокуратуры суд арестовал коммерческую недвижимость осужденного. В законную силу решение пока не вступило.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на рассмотрении.

Ранее замглавы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства стал фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки. По данным СМИ, речь идет о Егоре Долматове. По версии следствия, подозреваемый через посредника получил от представителя индивидуального предпринимателя 360 тысяч рублей.

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