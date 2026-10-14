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14 октября, 11:41

Происшествия

Уголовное дело возбудили против замглавы администрации Таганрога из-за взятки

Фото: tagancity.ru

Заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

По данным СМИ, речь идет о самом зататуированном чиновнике – замглавы по вопросам городского хозяйства Егоре Долматове.

В СК заявили, что основанием для возбуждения дела стали материалы, которые предоставило региональное управление ФСБ РФ.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года подозреваемый через посредника получил от представителя индивидуального предпринимателя 360 тысяч рублей. Эти средства, как считает следствие, предназначались за покровительство при заключении муниципальных контрактов, беспрепятственную приемку работ и их оплату.

Сейчас по месту жительства и по месту работы подозреваемого идут обыски.

Ранее стало известно, что силовики пришли с обысками в кабинет главы Новороссийска Андрея Кравченко. По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов изымали документы, представляющие интерес для следствия. Обыски также прошли и в других помещениях администрации.

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