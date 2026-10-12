РЕН ТВ: силовики пришли с обысками в кабинет главы Новороссийска Кравченко

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Силовики проводят обыски в кабинете главы Новороссийска Андрея Кравченко и других помещениях городской администрации. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации собеседника, сотрудники правоохранительных органов изымают документы, представляющие интерес для следствия.

Кравченко возглавил город в конце декабря 2021 года. До этого он был депутатом городской Думы двух созывов и руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи. Главой Новороссийска его избрали депутаты по итогам конкурса тайным голосованием. Срок его полномочий завершается в декабре 2026 года.

Ранее правоохранители проводили обыски у главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Их провели в его кабинете, дома и в Нефтекамске, где он работал прежде. Мэра задержали по подозрению в превышении полномочий и получении крупной взятки.

По версии следствия, он организовал незаконное отчуждение участка на территории санатория "Радуга" и требовал от застройщика имущественные услуги. Мэр Уфы своей вины не признал, после чего был заключен под стражу. Через некоторое время суд изменил меру пресечения на домашний арест.