Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал указ о назначении семи членов Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбиркома) нового состава. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

С правом решающего голоса в комиссию вошли Ольга Кириллова, которую выдвинула Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ), и Ольга Кудрявцева от партии "Единая Россия". Кроме того, назначены Владимир Мирюгин, предложенный Мосгоризбиркомом, и Владимир Попов от Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Рязанский в Москве.

В новый состав также включили Наталью Свиридову от союза организаций профсоюзов "Московская федерация профсоюзов", Василия Фивейского от Совета депутатов муниципального округа Красносельский и Владислава Шишмарева от партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

Всего в Мосгоризбиркоме 14 членов с правом решающего голоса, их полномочия рассчитаны на пять лет. Комиссию формируют по предложениям политических партий, общественных объединений, представительных органов местного самоуправления, ЦИК РФ и городской комиссии предыдущего состава.

Ранее Собянин освободилл от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергея Черемина. Он покинул пост по собственному желанию. На этой позиции чиновник работал с 8 ноября 2010 года.