19 ноября, 18:10Общество
ВККС объявила об открытии вакансий на должности двух замглавы Верховного суда
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила об открытии вакансий на должности двух заместителей председателя Верховного суда (ВС) страны – председателя Дисциплинарной коллегии и председателя Судебной коллегии по экономическим спорам инстанции. Об этом сообщила пресс-служба коллегии.
Заявления и документы на данные места принимаются от потенциальных претендентов до 3 декабря.
Экс-заместитель председателя ВС РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Юрий Иваненко занимал этот пост с 17 июля 2024 по апрель 2026 года. Ранее конкурс должность уже открывался с 14 по 28 апреля.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда была образована после объединения в 2014 году Верховного и Высшего арбитражного судов.
До этого Сергей Собянин освободил от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергея Черемина по собственному желанию. Черемин занимал данный пост с 8 ноября 2010 года и курировал направление, охватывающее экономическое позиционирование Москвы на международной арене, а также занимался взаимодействием с русской диаспорой за рубежом.