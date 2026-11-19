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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила об открытии вакансий на должности двух заместителей председателя Верховного суда (ВС) страны – председателя Дисциплинарной коллегии и председателя Судебной коллегии по экономическим спорам инстанции. Об этом сообщила пресс-служба коллегии.

Заявления и документы на данные места принимаются от потенциальных претендентов до 3 декабря.

Экс-заместитель председателя ВС РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Юрий Иваненко занимал этот пост с 17 июля 2024 по апрель 2026 года. Ранее конкурс должность уже открывался с 14 по 28 апреля.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда была образована после объединения в 2014 году Верховного и Высшего арбитражного судов.

До этого Сергей Собянин освободил от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергея Черемина по собственному желанию. Черемин занимал данный пост с 8 ноября 2010 года и курировал направление, охватывающее экономическое позиционирование Москвы на международной арене, а также занимался взаимодействием с русской диаспорой за рубежом.