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Количество электронных устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением, в Германии за год выросло почти на 89%. В период с июля 2025 по июнь 2026 года специалисты ежедневно выявляли в среднем 75,4 тысячи таких систем, говорится в отчете Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники ФРГ.

Годом ранее среднесуточный показатель составлял около 40 тысяч. При этом 88% зараженных устройств работают на Android. В основном это бытовая электроника, подключенная к интернету.

Глава ведомства Клаудиа Платтнер охарактеризовала ситуацию с кибербезопасностью в стране как напряженную или даже критическую. По ее словам, особую обеспокоенность вызывает то, что злоумышленники осваивают новые технологии значительно быстрее специалистов по информационной безопасности.

В частности, преступники все чаще используют искусственный интеллект для поиска уязвимостей и создания вредоносного кода, который позволяет их использовать.

Ранее вредоносные скрипты обнаружили на сайтах 178 крупных организаций, включая Zoom, HSBC и CNN. Злоумышленники использовали платформу Optimizely для внедрения кода, который похищал платежные данные, подменял криптокошельки и заражал устройства iPhone. Атака позволяла хакерам перехватывать номера карт, файлы cookie и делать скриншоты экранов посетителей ресурсов.