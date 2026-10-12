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12 октября, 13:43

Технологии

Билл Гейтс предупредил о росте числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году

Фото: ТАСС/DPA/Sven Hoppe

Основатель Microsoft Билл Гейтс ожидает резкого роста числа кибератак с применением искусственного интеллекта (ИИ) в 2027 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

"В течение следующего года нас ждет множество неприятных сюрпризов, прежде всего в сфере кибербезопасности", – заявил предприниматель.

По его мнению, из-за развития ИИ кибератаки могут стать одной из главных технологических угроз уже в 2027 году. Кибербезопасность Гейтс назвал одной из сфер, где в ближайшее время возможны самые заметные изменения.

При этом неконтролируемое развитие ИИ предприниматель пока не считает острой проблемой. По его оценке, нейросети выйдут на уровень, при котором смогут заметно влиять на мир без участия человека, лишь через несколько лет.

Ранее Гейтс заявил, что ИИ способен привести к катастрофическим последствиям, вплоть до гибели миллиарда человек. Он пояснил, что современные ИИ-инструменты в сочетании с людьми, имеющими злые намерения, представляют собой самое мощное оружие, которое когда-либо существовало у человечества.

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