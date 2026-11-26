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Государственный академический Большой театр 26 ноября в 20:00 откроет продажу билетов по программам низких ценовых категорий. Приобрести их можно будет на сайте учреждения, сообщается в его телеграм-канале.

Речь идет о программах "Молодежный (14–22)", "60 плюс" и "Для ветеранов боевых действий". При этом, если к 11:00 27 ноября останутся не купленные билеты, их можно будет приобрести и в кассах.

Стоимость билетов – от 200 рублей до 5 тысяч рублей. Среди спектаклей, на которые действуют программы, – опера-сказка "Руслан и Людмила" 30 ноября и 1 декабря на Исторической сцене, "Лебединое озеро" 2 декабря на Исторической сцене, "Ночь перед Рождеством" 3 декабря на Новой сцене и другие.

Ранее пять постановок Московского академического театра имени Владимира Маяковского вошли в новую подборку сервиса "Мосбилет". На Основной сцене 4 декабря сыграют комедию Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Действие строится вокруг двух молодых людей, Джона Уординга и Алджернона Монкрифа, которые ради знакомства с девушками выдают себя за Эрнестов.