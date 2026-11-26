Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 15 лет Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) облегчила миллионам москвичей доступ к медицинской помощи, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Начальным этапом масштабной цифровизации стала возможность записываться к врачу в электронном виде, напомнил мэр. Благодаря ЕМИАС москвичи могут удаленно решать различные вопросы, касающиеся здоровья. Медицинская информация хранится в цифровом формате и сопровождает пациента на протяжении всего пути: от профилактики до лечения в больнице и последующего наблюдения.

Через приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно записаться на прием к врачу и посмотреть электронную медицинскую карту. В ней собраны результаты анализов и обследований, назначения специалистов и сведения о предыдущем лечении. С помощью сервиса "Умный прием" пациент может сообщить о жалобах на здоровье еще на этапе записи, а иногда – получить направление на исследование до посещения врача.

Телемедицинские консультации дают возможность обсудить с врачом результаты лечения, продлить рецепт и оформить закрытие больничного без посещения клиники, если личный осмотр не требуется. С помощью сервиса "Умная госпитализация" пациент может дистанционно выбрать медицинское учреждение и дату плановой госпитализации.

Программа заботы о здоровье позволяет пройти начальный этап обследования прямо со смартфона. Участникам достаточно заполнить анкету и пройти специальные тесты в приложении "ЕМИАС.ИНФО", чтобы выявить возможные проблемы со здоровьем и получить направления на дальнейшие исследования. Онлайн-этап программы завершили уже свыше миллиона человек.

"Будем развивать ЕМИАС и дальше, чтобы медпомощь для москвичей становилась еще более доступной и персонализированной", – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о запуске в приложении "ЕМИАС.ИНФО" нового формата онлайн-взаимодействия врачей с пациентами, у которых есть сердечно-сосудистые риски или заболевания. Сервис работает в едином цифровом контуре столичной медицины. Раньше лечащие врачи также могли просматривать информацию о выписке пациента и результатах его анализов, однако теперь у них появилась возможность оперативно сообщать ему о дальнейших действиях.

