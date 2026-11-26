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Останкинский суд Москвы вынес приговоры двум мужчинам, напавшим на инспектора транспортной безопасности Московского метрополитена на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии. Один получил 2,5 года колонии строгого режима, второй – 2 года условно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что вечером 31 марта мужчины, будучи пьяными, напали на инспектора, который исполнял служебные обязанности. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Полицейские оперативно задержали нападавших, после чего против них возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Приговор уже вступил в законную силу. Осужденного к реальному сроку лишения свободы взяли под стражу в зале суда. Суд также обязал осужденных выплатить потерпевшему 140 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Заммэра Максим Ликсутов подчеркнул, что безопасность пассажиров и сотрудников транспортной инфраструктуры является безусловным приоритетом столичных властей. По поручению Сергея Собянина в метро ведется системная работа по обеспечению порядка.

"Инспекторы находятся на дежурстве круглосуточно, охраняя покой миллионов пассажиров", – сказал Ликсутов.

По его словам, любая агрессия в отношении работников транспортной безопасности, исполняющих служебные обязанности, недопустима. Ликсутов подчеркнул, что нападение на таких сотрудников влечет уголовную ответственность.

Ранее уроженка Хабаровского края напала на сотрудницу ГКУ "Организатор перевозок" в автобусе на западе Москвы. По версии следствия, 9 ноября контролер проверяла оплату проезда в салоне автобуса. Фигурантка применила к ней насилие, а затем похитила персональное устройство контролера. Злоумышленницу задержали.

