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Замгубернатора, главу Минздрава Мурманской области Дмитрия Панычева назначили исполняющим обязанности главы региона. Об этом говорится на сайте областного правительства.

Полномочия Панычев принял 25 ноября. Исполнять обязанности главы региона он будет до подписания указа президента РФ.

В правительстве уточнили, что органы исполнительной власти и местного самоуправления Мурманской области продолжают работать в штатном режиме.

Владимир Путин отправил в отставку прежнего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Президент подписал соответствующий указ.

Это произошло после того, как Чибиса задержали 23 ноября. Его подозревают в хищении более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя и растрате более миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты – Кировск.

По версии обвинения, чиновник также причастен к незаконным валютным операциям. В частности, в его декларации за 2025 год указан доход 5,1 миллиона рублей, а в перечень недвижимости вошел таунхаус в Испании стоимостью 11,7 миллиона евро.

Суд арестовал Чибиса до 23 января 2027 года. Ему предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере. Сам бывший губернатор не признал вину.