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Турецкого диджея и музыкального продюсера Бурака Йетера задержали в рамках продолжающихся антинаркотических рейдов среди знаменитостей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на турецкое издание Haber.

Известность пришла к нему в 22 года: музыкант победил в конкурсе Burn&MTV Dance Heat DJ Contest 2004. Дебютный альбом For Action вышел в 2005 году.

В 2008 году продюсер подписал контракт с компанией Pioneer и открыл школы диджеев в Амстердаме, Стамбуле и Лос-Анджелесе. С 2020 года Йетер входит в топ-100 диджеев мира по версии журнала DJ Mag.

Ранее турецкая полиция задержала несколько десятков знаменитостей в рамках расследования прокуратуры о преступлениях, связанных с проституцией и наркотиками. Позже суд постановил освободить актрис Дениз Чакыр и Бурджу Озберк, известных по сериалу "Великолепный век". Также среди освобожденных оказался певец Озджан Дениз.