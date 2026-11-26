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Заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова отправили под арест. Меру пресечения избрал гарнизонный военный суд Москвы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные судебной базы.

Ходатайство об аресте направило Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Источники издания, близкие к следствию, подтвердили задержание и арест и сообщили, что Грехову инкриминируют преступление коррупционной направленности.

Военную службу Грехов проходит с 1979 года. В 2007–2009 годах он исполнял обязанности начальника штаба – заместителя командира дивизии ПВО Командования специального назначения. В 2013 году его назначили начальником штаба – первым заместителем командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны.

В 2015 году Грехов перешел на аналогичную должность в войсках ВКС. С 2021 года он является заместителем главнокомандующего ВКС по вооружению. В том же году ему присвоили звание генерал-полковника.

Ранее в Мурманске задержали губернатора Андрея Чибиса по подозрению в хищении бюджетных средств и растрате более миллиарда рублей. Следствие также связывает чиновника с незаконными валютными операциями, а в его декларации фигурирует испанский таунхаус стоимостью 11,7 миллиона евро.

Суд арестовал Чибиса до 23 января 2027 года, ему вменили растрату и получение взятки в особо крупном размере.