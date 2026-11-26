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Розничную продажу вейпов запретили в Волгоградской области с 1 марта 2027 года. Об этом сообщила Дума региона в MAX.

Законопроект внес губернатор области Андрей Бочаров. Документ приняли на очередном заседании 26 ноября.

Также на заседании приняли решение расширить перечень мест, в которых запрещается употребление никотиносодержащей продукции. В список попали скверы, парки, остановки общественного транспорта, городские леса, парковки и подземные переходы.

Помимо этого, запрещается использовать подобную продукцию и на территориях у зданий органов власти и объектов торговли.

Решение о запрете на продажу вейпов приняли в связи с федеральным законом, который подписал Владимир Путин в июне. В рамках него регионы могут самостоятельно вводить мораторий на продажу такой продукции сроком на пять лет – с 1 марта 2027 до 1 марта 2032 года.

Продажу вейпов запретили в Псковской, Новгородской, Брянской, Ленинградской, Калининградской, Архангельской и Омской областях, а также в Татарстане, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге.