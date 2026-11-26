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Исследователи из разных стран во главе с Университетом Западной Австралии начали пятилетний цикл наблюдений проекта WAVES – одной из крупнейших научных программ нового телескопа 4MOST. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

Телескоп, расположенный в обсерватории Паранал в Чили, запущен после пятнадцати лет разработки и работы научных коллективов по всему миру. За пять лет WAVES соберет данные о миллионах галактик, чтобы проследить изменения галактик и крупномасштабной структуры Вселенной за примерно семь миллиардов лет космической истории.

4MOST может одновременно принимать свет от тысяч астрономических объектов. WAVES измерит расстояния, движение и свойства галактик на огромном пространстве и построит карту космической паутины из групп и скоплений галактик, а также обширных пустых областей. Это даст возможность проверить конкурирующие модели темной материи.

"До сих пор наблюдения структуры Вселенной были слишком низкого разрешения, чтобы выявить некоторые тонкие различия, предсказываемые конкурирующими моделями темной материи, но с WAVES все изменится", – отметила научный руководитель программы доктор Сабин Беллстедт.

По ее словам, это сравнимо с превращением размытого прямоугольника карты Австралии в точную карту со всеми бухтами и пляжами.

В свою очередь, профессор Саймон Драйвер обратил внимание, что исследователи повсюду находят обширную область, которую нельзя обнаружить ни на одной длине волны, и называют ее темной материей.

Специалисты обработали большой массив уже существующих астрономических изображений, выделили потенциальные галактики-цели, отделили звезды от галактик и подготовили высокоточные каталоги.

Ранее телескоп Euclid нашел самый далекий из известных науке квазаров – он возник всего через 630 миллионов лет после Большого взрыва. Основой квазара является сверхмассивная черная дыра массой около 360 миллионов масс Солнца. По оценке астрономов, космический объект виден таким, каким был примерно 13,1 миллиарда лет назад.