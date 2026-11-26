Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Праздничная программа ко Дню матери, который в 2026 году отмечается 29 ноября, стартует в Москве. Школьники, студенты, а также врачи и медсестры столичных роддомов вручат "маментинки", в центрах госуслуг можно будет подписать поздравительную открытку, а участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей в Едином центре поддержки ожидает семейный фестиваль, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, праздник является поводом ещe раз поблагодарить матерей, чья любовь и забота сопровождают всех на протяжении жизни. В столице уже сложилась добрая традиция отмечать этот день специальными мероприятиями и приятными сюрпризами.

"От всей души поздравляю всех московских мам с наступающим праздником. Пусть близкие окружают вас заботой и вниманием каждый день", – сказала Ракова.

Заммэра уточнила, что третья по счету акция "Маментинки" пройдет 26–27 ноября во всех школах и колледжах Москвы. На открытках ребята напишут добрые слова и пожелания, адресованные мамам.

Помимо того, в офисах "Мои документы" в честь праздника организуют тематические мастер-классы. В центрах госуслуг "Мои документы" с 27–29 ноября на ресепшене разместят поздравительные открытки – взять понравившуюся и подписать ее для своей мамы сможет каждый горожанин.

В этот же период в игровых уголках центра маленькие посетители соберут букет из бумажных цветов, а в восьми флагманских офисах и во Дворце госуслуг для них подготовят заготовки бумажных ваз. Букеты вручат 29 ноября во флагманских офисах и Дворце госуслуг заявительницам, которые оформили свидетельства о рождении.

Кроме того, такие подарки получат и матери участников СВО, обратившиеся за получением государственных услуг. Также 28 ноября состоится финал XII городского творческого конкурса для приемных семей "Наш теплый дом". Мероприятие начнется в 12:00 (по московскому времени) во Дворце творчества детей и молодежи имени Аркадия Петровича Гайдара.

Организатором выступило управление опеки и попечительства департамента труда и социальной защиты населения столицы. Семьи могут участвовать сразу в нескольких номинациях: "Голос сердца" – песни о доме, дружбе и мечте, "Чудеса своими руками" – декоративно-прикладные работы с яркой презентацией на сцене, "Танцевальный драйв" – индивидуальный номер в любом стиле, от современного и народного до бального танца или флешмоба, "Маленький артист" – актерский дар через слово и эмоции. Вход свободный для всех желающих.

Еще одним событием программы станет семейный фестиваль в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, который состоится 28 ноября с 12:00 до 17:00 по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2.

В пяти тематических пространствах для женщин подготовили зоны экспресс-макияжа и укладки, практики расслабления, творческие мастер-классы, декорирование десертов и музыкальные занятия. Детям организуют отдельную программу с букетами, праздничными открытками и сюрпризами для мам.

Окончанием мероприятия станет музыкальный вечер с караоке, тематическим квизом и квартирником. Поучаствовать в нем можно будет бесплатно, предварительно зарегистрировавшись.

Ранее сообщалось, что праздничную программу организовали в Москве ко Дню матери. Программа рассчитана и на детей, и на взрослых. Вход на многие мероприятия свободный. Большая часть событий приходится на разные направления культурной жизни столицы.

В частности, Дарвиновский музей приглашает на семейную программу, которая пройдет 28 ноября с 10:30 до 16:00 по московскому времени. Весь день посетители смогут ближе познакомиться с тем, как устроено материнство в мире животных.