Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Трамваи № 7, 11 и 46 временно задерживались на Краснобогатырской улице в районе остановки Метро "Преображенская площадь". Об этом сообщил столичный Дептранс в МАХ.

Маршруты были временно изменены. В настоящее время трамваи курсируют штатно.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах построить новую трамвайную линию от станции МЦД-3 Останкино до метро "ВДНХ". Протяженность участка составит 3,8 километра, на нем обустроят четыре остановки. Завершить строительство планируют до конца 2027 года.

Новая ветка пройдет от действующих путей на улице Академика Королева и улучшит транспортную доступность телецентра "Останкино". Кроме того, проект должен обеспечить дополнительные пересадки на метро и МЦД-3, а также снизить нагрузку на станцию "ВДНХ".

