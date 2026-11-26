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Томский арбитражный суд полностью удовлетворил иск группы компаний "КДВ" и постановил взыскать с одного из создателей бренда "Кириешки" Дениса Штенгелова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 5,44 миллиарда рублей. Об этом сообщили в суде.

Соответствующий иск к Штенгелову подали ОАО "КДВ", АО "Боавишта" и АО "Кондитерус Ком". Истцы требовали взыскать эту сумму в рамках спора о недействительности ряда сделок.

Еще в 2025 году Генпрокуратура России обратилась в Тверской районный суд Москвы с просьбой обратить в доход государства активы группы компаний "КДВ". Позже суд признал экстремистским объединением Дениса и Николая Штенгеловых (признаны экстремистским объединением в РФ).

Уточнялось, что Штенгелов-старший разделял политику украинских властей и оказывал финансовую помощь Украине, а его сын Денис поддерживал Киев и занимался инвестированием в недружественных странах. Затем в марте 2026 года стало известно, что объединение Штенгеловых внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

