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Около 100 тысяч человек, входящих в стратегический резерв Великобритании, получили от министерства обороны страны предложение готовиться к возможному призыву и по желанию присоединиться к военным учениям. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету Telegraph.

Отмечается, что такие рассылки не проводились со времен холодной войны. Оповещение адресовано бывшим военнослужащим, которые недавно оставили ряды вооруженных сил. При определенных обстоятельствах их могут вновь призвать на службу.

Резервистам предложили пройти тренировки, включая крупные учения НАТО Steadfast Defender, запланированные на весну 2027 года. Участие в них остается добровольным.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Великобритании начали прятать свои самолеты в ангарах и защищенных укрытиях по ночам из-за возможных атак беспилотников. Кроме того, прорабатывается вариант использовать для защиты техники антидроновые сетки.

