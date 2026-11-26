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Особенности иммунной системы и терморегуляции могут объяснять, почему распространяющийся в Казахстане вирус особенно тяжело протекает у детей. Об этом телеканалу "360" рассказала инфекционист Марият Мухина.

По ее словам, лихорадку у детей усиливает так называемая иммунологическая наивность. Кроме того, они могут подхватить одну инфекцию на фоне другой, что приведет к усилению интоксикации.

При этом высокая температура, которая плохо сбивается, по мнению врача, свидетельствует о хорошем иммунном ответе. Таким образом организм пытается уничтожить вирус.

"Видимо, дети в Казахстане более иммунологически сильные и правильно реагируют на инфекцию. Однако надо помнить, что температуру выше 38 градусов необходимо понижать", – подчеркнула Мухина.

Ранее в Казахстане зафиксировали вспышку тяжелого гриппа, который неофициально назвали "валящим с ног вирусом". Название возникло из-за острого начала болезни – температура резко поднимается выше 39 градусов, сопровождаясь сильной слабостью и ломотой. С 1 ноября в Алматы за помощью обратились около 14 тысяч человек, госпитализировали 2,8 тысячи детей.

Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения республики, чтобы получить официальные сведения о текущей эпидемиологической обстановке в стране. Местные власти подтвердили, что это сезонный рост заболеваемости гриппом A(H1N1), а не новый неизвестный вирус.