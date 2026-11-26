Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С начала суток 26 ноября московские аэропорты выполнили 275 рейсов в условиях снегопада. Отмен и задержек не было, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Авиагавани Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на непогоду. Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

Авиагавани оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды. Кроме того, проводятся регулярные контрольные чистки и обработка взлетно-посадочных полос реагентами для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.

При задержках авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги по федеральным авиационным правилам. Они регламентируют предоставление напитков и питания, а также организацию размещения пассажиров в гостинице. Работа воздушного транспорта в Московском регионе остается на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.

Ранее из-за снега жителей и гостей Москвы призвали пользоваться метро до конца недели – общественный транспорт позволит передвигаться по городу быстрее. При этом водителям посоветовали заранее планировать маршрут и закладывать дополнительное время на дорогу.

По данным синоптиков, влияние отступающего снежного циклона еще будет ощущаться в Московском регионе в пятницу и субботу, 27–28 ноября. В эти дни местами все еще будет идти снег.

