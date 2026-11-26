Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В декабре москвичи смогут присоединиться к благотворительным акциям и помочь детям из новых регионов, участникам СВО, людям в трудной жизненной ситуации, а также тем, кому требуется лечение или реабилитация. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

С 1 декабря в "Домиках добра" проекта "Москва помогает" начнут собирать новые вещи в упаковке и подарочные наборы для военнослужащих и детей. Также стартуют акции "Добрая елка" и "Исполни желание", участники которых смогут исполнить мечты детей и подростков, в том числе оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Желания ребят опубликуют на официальных сайтах проектов.

5 и 6 декабря на Болотной площади во флагманском арт-павильоне проекта "Сделано в Москве" пройдет фестиваль "Город неравнодушных". Гостей ждут ярмарка изделий ручной работы от НКО, мастер-классы и игровые площадки. Все вырученные средства направят на поддержку подопечных благотворительных фондов.

В декабре на социальном маркетплейсе "Москва – добрый город" появится новая сезонная коллекция. Жители столицы с особенностями здоровья представят новогодние сувениры, изготовленные вручную в инклюзивных мастерских.

В течение трех месяцев для добрых дел будут доступны площадки проекта "Зима в Москве", расположенные во всех округах столицы. Кроме того, круглый год работают штабы "Москва помогает", волонтерские окружные центры "Доброе место", ресурсный центр "Мосволонтер" и благотворительный сервис на портале mos.ru.

Ранее в Москве анонсировали включение праздничной иллюминации с 1 декабря. Подсветку будут запускать по мере готовности объектов, используя энергоэффективные светодиоды и повторно эксплуатируемые конструкции. Главными украшениями станут 30-метровые ели в Парке Горького и на Лубянской площади, а также самый большой новогодний шар на Поклонной горе.

