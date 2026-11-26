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Пенсионерка в Сочи отказалась устраивать теракт против российского военнослужащего и его родных, сообщила ФСБ России.

Исполнительницей замысла оказалась жительница Сочи 1955 года рождения. В июне она уже лишилась крупной суммы из-за мошеннических кол-центров, а спустя четыре месяца с ней связались украинские спецслужбы на этот раз от имени сотрудников ФСБ. Женщине пообещали "восстановить справедливость" и вернуть похищенное, если она поможет изобличить якобы "предателя Родины".

Ей поручили достать из тайника "устройство слежения" и разместить его под автомобилем объекта, который на деле принадлежал участнику специальной военной операции. Следуя указаниям, пенсионерка забрала содержимое схрона и принесла его к себе домой.

После разговора с близкими она своевременно осознала преступный характер задания, позвонила по номеру 112 и сообщила о контактах с "псевдосотрудниками", а также о неизвестном предмете, находившемся в ее квартире.

Прибывшие взрывотехники ФСБ вместо "прибора для слежки" обнаружили самодельное взрывное устройство массой два килограмма. Жильцов дома эвакуировали, устройство обезвредили, жертв среди населения нет.

"Своевременное обращение в правоохранительные органы позволило гражданке РФ избежать привлечения к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления, а возможно, и сохранить собственную жизнь", – подчеркнули в ФСБ.

В ведомстве заявили, что Киев вновь показал готовность использовать для совершения терактов представителей наиболее уязвимых групп населения, в частности пенсионеров, лишившихся сбережений из-за действий мошеннических кол-центров на Украине.

Несмотря на предупреждения правоохранителей о том, что российские спецслужбы не поручают гражданам задачи по обеспечению государственной безопасности по телефону, пострадавшие в попытке вернуть похищенные деньги готовы довериться кому угодно.

ФСБ призвала россиян сохранять бдительность, отметив, что украинские спецслужбы продолжают активно искать людей для совершения терактов и диверсий. В ведомстве подчеркнули, что всех, кто согласился помогать противнику, установят и привлекут к уголовной ответственности.

Спецслужбы ранее сорвали подготовку нападения на синагогу в Кисловодске. К его организации, как сообщалось, был причастен гражданин России 2004 года рождения, действовавший по указанию представителей запрещенной международной террористической организации.

Подозреваемый принял ее радикальную идеологию и присягнул лидеру структуры под контролем зарубежного куратора. Кроме того, он провел предварительную разведку местности и выбрал время, когда у синагоги собирается наибольшее число людей. Взрывное устройство мужчина изготовил сам.

