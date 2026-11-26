Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного ксенозавра плоскоголового. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Пара ксенозавров поселилась в зоосаде весной 2019 года. Тогда ящерицам было по 2,5 года. Нынешний детеныш стал их первым потомством и первым в истории зоопарка.

Плоскоголовые ксенозавры в основном проявляют активность в ночное время. Они едят насекомых, мориц и сверчков.

Как рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова, в природе вид встречается в дубовых лесах, каменистых и скалистых местах на высоте от 1 300 до 1 400 метров над уровнем моря. Для содержания вида необходимо выдерживать суточные перепады температур: от плюс 16–18 градусов ночью до плюс 25 градусов днем. В тепловом пятне температура должна быть порядка 30 градусов. За соблюдением всех параметров отвечают сотрудники отдела "Террариум", где они и обитают.

Вид относится к редчайшим эндемикам высокогорий Мексики. Ареал рептилий в центральной и восточной частях страны занимает менее пяти тысяч квадратных километров. Хотя на ограниченной территории ящерица довольно распространена, ей угрожает фрагментация среды обитания. На охраняемых территориях ксенозавр не встречается. По оценке Международного союза охраны природы, вид внесен в Красную книгу и может исчезнуть.

Ранее в Московском зоопарке впервые родился детеныш пятнистой гиены. При появлении на свет его вес составлял всего 1–1,5 килограмма. Его тело покрыто мягкой черной шерстью, которая со временем станет светлее.