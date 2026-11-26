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В России изменится порядок медицинского контроля за состоянием здоровья водителей. С 1 марта 2027 года врачи будут обязаны сообщать в Госавтоинспекцию о выявленных заболеваниях, которые могут стать противопоказанием к управлению автомобилем. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Сейчас медицинское освидетельствование проводится при получении или замене водительского удостоверения. Новый порядок предусматривает дополнительный контроль, если опасные для вождения заболевания обнаружат во время диспансеризации, обычного осмотра или лечения других болезней.

В таких случаях врач должен предупредить пациента о необходимости пройти внеочередное медицинское освидетельствование и передать соответствующую информацию в ГИБДД.

Куринный пояснил, что новые правила будут действовать и в ситуациях, когда противопоказания появились уже после получения водительских прав. Например, если у автомобилиста обострилось психическое расстройство, ухудшилось зрение или произошло нарушение мозгового кровообращения с парезом.

После выявления признаков такого заболевания водителю предоставят три месяца на прохождение внеочередного освидетельствования в лицензированной клинике.

Если медицинское обследование подтвердит наличие противопоказаний либо автомобилист не пройдет его в установленный срок, действие водительских прав прекратят.

Ранее МВД рекомендовало автомобилистам иметь при себе бумажное водительское удостоверение, несмотря на возможность предъявить его электронную версию. Для проверки цифровых документов требуется устойчивое подключение к мобильному интернету, однако на отдельных участках дорог и в населенных пунктах доступ к сети может отсутствовать.