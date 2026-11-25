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Водителям следует иметь при себе бумажное водительское удостоверение, несмотря на возможность предъявить его электронную версию через MAX. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возможность показывать сотрудникам полиции цифровые сведения о водительских документах появилась благодаря совместной работе МВД и Минцифры. Через MAX автомобилисты могут предъявить информацию о водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Для этого используется двухмерный штрихкод – QR-код, связанный с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Такой способ приравнивается к предъявлению документов на бумажном носителе.

Соответствующие поправки в ПДД внесли постановлением правительства России от 28 августа 2026 года № 1088. При этом пункт 2.1.1 по-прежнему обязывает водителей иметь при себе и передавать сотрудникам полиции для проверки удостоверение соответствующей категории или подкатегории, а также регистрационные документы на автомобиль.

Если транспортное средство используется с прицепом, документы на него также необходимо иметь при себе. Исключение предусмотрено для мопедов и прицепов к ним.

Волк пояснила, что для проверки электронных документов необходимо устойчивое мобильное интернет-соединение. Однако на отдельных участках дорог и в населенных пунктах доступ к Сети может отсутствовать. Кроме того, перебои возможны из-за временных ограничений связи или технических работ.

Если предъявить сведения через MAX не получится, водитель обязан предоставить сотруднику полиции удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в бумажном виде. Поэтому в ведомстве рекомендуют возить документы с собой, чтобы обеспечить возможность проведения необходимых проверок независимо от состояния связи.

Подчеркивается, что такая мера направлена на соблюдение законных прав и интересов граждан и обеспечение безопасности дорожного движения. Электронный формат является дополнительной возможностью, но не отменяет необходимости иметь при себе бумажные документы в ситуациях, когда цифровая проверка недоступна.

Ранее в МВД напомнили о максимальном сроке лишения водительских прав. За грубые или неоднократные нарушения суд может приостановить действие удостоверения на срок от одного месяца до трех лет. При этом за отдельные проступки срок лишения не может превышать двух лет.

