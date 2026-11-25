Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Социальная сеть "ВКонтакте" пересмотрела условия получения отметки о подлинности аккаунта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Теперь синюю галочку смогут получить публичные эксперты и бренды, которые только начинают развиваться на платформе, а не только известные авторы и медийные личности.

Изменения затронули и работу алгоритмов. Наличие верификации будет учитываться при формировании поисковой выдачи и рекомендаций: страницы с подтвержденным статусом станут выше отображаться среди сообществ и видеороликов, а сама галочка войдет в число сигналов для рекомендательной системы.

Помимо этого, получить отметку теперь можно не только во "ВКонтакте", но и в сервисе "VK Видео". Раньше такая функция была доступна исключительно в социальной сети. Подать заявку на верификацию можно через настройки профиля или сообщества во "ВКонтакте", а в "VK Видео" – через "кабинет автора".

Ранее студенты, ординаторы и аспиранты получили возможность предъявлять электронный студенческий билет через мессенджер MAX. Документ доступен в разделе "Цифровой ID" в виде QR-кода и имеет такую же юридическую силу, как бумажный вариант.

Его можно использовать для прохода в учебные корпуса, а также получения скидок и льгот. При этом электронный билет остается добровольной альтернативой обычному документу.

