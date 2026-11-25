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Сумма активов России, которые были заморожены Швейцарией, увеличилась до 8,5 миллиарда швейцарских франков, или 10,2 миллиарда долларов (приблизительно 838,134 миллиарда рублей. – Прим. ред.). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя отдела санкций Государственного секретариата страны по экономическим вопросам Даниэля Эби.

По сравнению с апрелем 2025 года стоимость активов увеличилась на 15% – в прошлом году цена составляла 7,4 миллиарда франков. Подобные значения связывают с новыми конфискациями и с удорожанием активов в золоте.

Отдельно чиновник привел данные, касающиеся блокировки средств Центробанка России – их стоимость сократилась на 9%, до 6,8 миллиарда франков. Причиной Эби назвал падение курсов валют, в которых эти активы номинированы.

Как уточнило Bloomberg, отказ Швейцарии от нейтралитета в отношении России вызвал оживленную дискуссию внутри страны. Либеральные политики поддерживают позиции Евросоюза, консерваторы же говорили о негативных эффектах ограничений. В частности, речь шла о снижении притока иностранного капитала и потере конкурентоспособности.

Ранее в МИД РФ назвали абсолютно бесперспективными любые попытки западные стран присвоить активы России. Там уточнили, что определенные люди "элементарно делают на этом имена", не говоря уже о прибыли, которую получают на подобных незаконных попытках что-нибудь украсть.

Кроме того, попытка использовать доход от российских активов против ее собственных интересов сама по себе является преступным действием, за которую нарушители в полной мере будут нести ответственность. Россия "не спустит это Европе".

