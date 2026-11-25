Фото: AP Photo/Alejandro Granadillo

В финале конкурса красоты "Мисс Вселенная – 2026" победу одержала участница из Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето. Об этом говорится в заявлении конкурса в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Финал мероприятия прошел в 75-й раз. Он состоялся в пуэрториканской столице Сан-Хуане. Россиянка Александра Сташкевич не вошла в первую тридцатку, поэтому не смогла побороться за победу в финале.

Сташкевич на "Мисс Вселенной – 2026" предстала в образе Золотой рыбки. Девушка продемонстрировала наряд во время показа национальных костюмов. Образ отсылает к героине сказки Александра Пушкина.

Костюм состоит из объемных плавников из органзы, корсета с вышивкой и кокошника, декорированного камнями и жемчугом. По замыслу организаторов, Золотая рыбка символизирует волшебство, красоту, исполнение желаний и богатое культурное наследие России.

В свою очередь, россиянка Ника Быкова завоевала титул второй вице-мисс на международном конкурсе красоты и талантов "Супермодель Вселенной – 2026" в китайском Дунгуане. За победу боролись участницы из разных стран, в том числе Индии, Китая, Малайзии, Сингапура и США. 19-летняя студентка и фотограф из Иркутска уточнила, что шла к победе на международном конкурсе более 10 лет.