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Кофеин и танины из чая и кофе, а также молоко мешают усвоению препаратов железа и уменьшают его биодоступность. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заведующую диагностическим отделением городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Алену Фомину.

По словам специалиста, кофеин и танины могут менять или усиливать действие лекарств, в том числе повышая нагрузку на печень и почки.

"Некоторые обезболивающие в своем составе уже содержат кофеин, что может увеличивать нагрузку в том числе на сердечно-сосудистую систему", – предупредила Фомина.

Молоко и молочные продукты, отметила врач, содержат кальций и белки, которые мешают и препаратам железа, и антибиотикам.

Ранее главврач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник рассказала, что с наступлением холодов важно поддерживать достаточный уровень жидкости в организме, чтобы слизистые оболочки носоглотки не пересыхали.

Эксперт рекомендовала отдавать предпочтение теплой воде, ягодным морсам и травяным чаям. По ее словам, особенно полезны напитки из клюквы, брусники и облепихи.