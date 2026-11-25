Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Лыжный фестиваль "Гонка Легкова – 2027" пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" с 12 по 14 февраля. Фестиваль состоится в рамках проекта "Зима в Москве", а участие в нем смогут принять тысячи любителей спорта. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Организаторами выступают олимпийский чемпион Александр Легков и департамент спорта Москвы. За годы проведения "Гонка Легкова" вошла в число заметных событий спортивного календаря страны и собрала тысячи участников. Фестиваль рассчитан на людей разного возраста и уровня подготовки: на старт выходят и те, кто нацелен на спортивный результат, и те, кому важно получить удовольствие от движения и общения.

"Мне всегда хотелось, чтобы лыжные гонки были не только спортом. Чтобы человек мог прийти, проверить свои силы, почувствовать азарт, увидеть друзей, провести время с семьей и уехать с желанием вернуться на лыжню", – отметил Легков.

По его словам, в этом заключается особая ценность "Гонки". Фестиваль, как отметил Легков, объединит тысячи людей и подарит много ярких эмоций. Организаторы вновь сосредоточатся на том, чтобы объединить людей вокруг спорта. У любителей будет возможность выйти на лыжню вместе с олимпийскими чемпионами, а участникам предложат разные форматы.

Проведение фестиваля в "Лужниках" продолжит развитие Москвы как центра спортивных событий и популяризацию массового спорта. "Гонка Легкова" дает возможность не только соревноваться, но и открывать для себя лыжный спорт, формировать привычку вести активный образ жизни.

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