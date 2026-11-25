Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московскую железную дорогу (МЖД) перевели на усиленный режим работы из-за снегопада, накрывшего столичный регион. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сотрудники круглосуточно убирают снег с железнодорожного полотна, а также принимают необходимые меры для ликвидации снежных заносов.

Из-за снега проблемы возникли также у столичного аэропорта Внуково. Как уточнили в авиагавани, минувшей ночью непогода стала причиной задержки ряда рейсов. В связи с ухудшением видимости командиры некоторых воздушных судов приняли решение отложить взлет. В настоящее время условия в районе воздушной гавани улучшились. Некоторые рейсы уже вылетели.

В свою очередь, аэропорт Шереметьево также обслуживает по скорректированному расписанию, рассказали в пресс-службе авиагавани. Специалисты работают в усиленном режиме, снег убирают сотни единиц спецтехники. Всего за сутки взлетно-посадочные полосы очищали 28 раз.

За 24 ноября в аэропорту обслужили 612 рейсов и более 93 тысяч пассажиров. К 09:00 25 ноября – 141 рейс и более 21 тысячи пассажиров. Обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров нет.

Мощный снегопад обрушился на Москву 24 ноября и может продолжиться до вечера 25-го числа. Всего выпадет порядка 15–25 сантиметров снега.

Городские службы продолжают убирать снег с дорог. В первую очередь они расчищают проходы к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам и объектам социальной сферы.