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В Общественную палату России поступают просьбы от граждан запретить реалити-шоу в формате "Беременна в 16", сообщил ТАСС председатель комиссии ОП по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

По его словам, обращения направляют родители. Сейчас цикл фильмов выходит под другим названием. Общественник подчеркнул, что такие проекты провоцируют ранние половые связи.

"Задача государства состоит в другом – в поддержке традиционных семейных ценностей и целомудрии", – сказал он.

Рыбальченко обратил внимание на несоответствие содержания передачи ее заявленной концепции. По его мнению, вместо того чтобы сосредоточиться на сохранении беременности, ребенка и семьи, авторы уделяют чрезмерное внимание теме ранних половых отношений.

Он также заявил, что подобные фильмы могут косвенно способствовать распространению представлений, противоречащих принципам половой неприкосновенности и целомудрия.

Ранее модель Анастасия Решетова высказалась за более смелое отношение к сексуализации беременности. Она отметила, что откровенные образы будущих мам заслуживают большего внимания.

В качестве примера Решетова привела певицу Рианну, которая не стеснялась появляться на публике в провокационных нарядах во время беременности. По мнению модели, эти выходы стали одними из самых запоминающихся среди образов знаменитостей. При этом она подчеркнула, что непосредственно ими не вдохновлялась.

