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Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали в Бостоне гражданина Сальвадора, который незадолго до этого выиграл один миллион долларов в государственной лотерее Массачусетса, сообщает aif.ru со ссылкой на Fox News.

По информации корреспондента Билла Мелугина, полученной от трех представителей ведомства, правоохранители задержали Ариэля Антонио Веласкеса-Моралеса. Операция прошла рано утром при участии сотрудников бостонского подразделения ICE. Ранее мужчина попал в поле зрения миграционных служб и был объявлен в розыск.

Впервые факт незаконного пересечения Веласкесом-Моралесом американской границы зафиксировали в 2013 году недалеко от города Рома в штате Техас. В апреле 2014 года власти приняли решение о его выдворении из страны, но мужчина так и не покинул территорию США.

Ранее в Хьюстоне (штат Техас) сотрудники ICE застрелили нелегального мигранта, который, по данным ведомства, попытался наехать на них на автомобиле. Во время операции по задержанию водитель протаранил служебную машину, не выполнил требования офицеров и направил автомобиль в сторону одного из них. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

